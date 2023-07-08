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«Фенербахче» предложил «Динамо» € 10 млн за Шиманьского

«Фенербахче» предложил «Динамо» € 10 млн за Шиманьского
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Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Фейеноорд», может продолжить карьеру в Турции. В услугах 24-летнего поляка заинтересован «Фенербахче», информирует интернет-портал Meczyki.

«Фейеноорд» хотел оставить Шиманьского по окончании аренды, однако нидерландцы не захотели платить за него деньги московскому «Динамо». «Фейеноорд» пытался договориться о повторной аренде Себастьяна, чтобы потом забрать его бесплатно, когда у игрока закончится контракт с российским клубом.

Ситуация изменилась после того, как в борьбу за футболиста вступил «Фенербахче». Турецкий клуб предлагает за Шиманьского € 10 млн. «Канарейки» уверены, что при нормальных обстоятельствах этот футболист стоил бы дороже.

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