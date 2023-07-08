Источник: «Фенербахче» и «Динамо» завершили трансфер Шиманьского, сумма сделки — € 10 млн

«Фенербахче» завершил сделку по переходу Себастьяна Шиманьски из московского «Динамо». Сумма сделки составила € 10 млн, информирует Sabah Spor.

Согласно сведениям источника, контракт Шиманьского с «Фенербахче» рассчитан на 3 года. Польский полузащитник будет получать в Турции € 2,5 млн в год. В прошлом сезоне Себастьян на правах аренды выступал за нидерландский «Фейеноорд».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Фейеноорд» хотел оставить Шиманьского по окончании аренды, однако нидерландцы не захотели платить за него деньги московскому «Динамо». «Фейеноорд» пытался договориться о повторной аренде Себастьяна, чтобы через несколько лет забрать его бесплатно, когда у игрока закончится контракт с российским клубом. «Фенербахче» же вышел на «Динамо» с конкретным предложением здесь и сейчас.