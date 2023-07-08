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Гунько: переход Медины в «Спартак» не поможет красно-белым составить конкуренцию «Зениту»

Гунько: переход Медины в «Спартак» не поможет красно-белым составить конкуренцию «Зениту»
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько отреагировал на слухи о возможном переходе парагвайского хавбека ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых. По его мнению, этот трансфер не поможет «Спартаку» составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.

«В последнее время он нечасто появлялся в составе ЦСКА, у него был какой-то конфликт с Федотовым. Переход из ЦСКА в «Спартак» – это всегда событие. Возможно, Медина не вписывается в методы управления Федотова, может быть, не вписывается в структуру игры. Посмотрим, как будет у Абаскаля в «Спартаке» — конечно, если этот переход всё-таки состоится.

Переход одного футболиста из ЦСКА в «Спартак» не поможет красно-белым составить конкуренцию «Зениту». Вот если бы несколько человек из «Зенита» перешли в «Спартак», тогда «Спартак» составил бы конкуренцию «Зениту», – приводит слова Гунько Metaratings.

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