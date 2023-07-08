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ЦСКА: День семьи, любви и верности никогда не теряет актуальность

ЦСКА: День семьи, любви и верности никогда не теряет актуальность
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Московский ЦСКА поздравил подписчиков своих соцсетей с Днём семьи, любви и верности. Пост, опубликованный в телеграм-канале, собрал множество недовольных сообщений от болельщиков команды в адрес экс-защитника Марио Фернандеса и полузащитника Хесуса Медины. Фернандес должен подписать контракт с «Зенитом», а Медина может оказаться в «Спартаке».

«Поздравьте Фернандеса и Медину», — написал один болельщик.
«Да, Марио, видишь», — отреагировал на пост ещё один фанат ЦСКА.
«Верность, похоже, только капитану знакома», — прокомментировал этот пост третий поклонник армейцев.

В ЦСКА сообщили, что не сумели договориться о возвращении Фернандеса с агентом игрока. Россиянин бразильского происхождения, согласно множеству сообщений, станет игроком «Зенита». За возможный переход Медины «Спартак», по имеющейся информации, должен заплатить от € 7 до € 7,5 млн.

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