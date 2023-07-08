Источник: Норманн хочет разорвать контракт с российскими клубами из-за страха за жизнь

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, выступающий на правах аренды за «Динамо», хочет разорвать контракт с российскими клубами из-за усилившегося чувства страха. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Футболист обратился в юридическую компанию, которая будет представлять его интересы в переговорах с российскими клубами. Сторона Норманна считает, что текущая ситуация в России оправдывает одностороннее расторжение контракта с клубами. Арендное соглашение с «Динамо» обосновывается тем, что в сентябре 2022 года футболист чувствовал себя «вполне в безопасности», с мая же 2023-го ситуация в России стала, по мнению норвежских юристов, развиваться в неблагоприятном ключе. Матиас чувствует себя небезопасно, и это заставляет его опасаться за собственную жизнь», — сказано в сообщении.