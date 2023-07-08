ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на первый матч Братского кубка

Сегодня, 8 июля, московские ЦСКА и «Динамо» сыграют в рамках BetBoom Братского кубка. Первый матч противостояния состоится на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Дивеев, Роша, Агапов, Зайнутдинов, Зделар, Мухин, Ермаков, Чалов, Заболотный.

Запасные: Тороп, Шайхутлдинов, Набабкин, Глебов, Лукин, Носков, Кисляк, Карраскаль, Мендес, Арбузов, Яковлев, Гайч, Думбия.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Маричал, Даса, Фомин, Захарян, Зазвонкин, Гладышев, Нгамалё, Тюкавин.

Запасные: Будачёв, Купцов, Паршивлюк, Смолов, Лесовой, Норманн, Грулёв, Школик, Карапузов, Кутицкий, Зайдензаль, Лепский, Макаров, Бессмертный, Мазурин, Лаксальт.

Напомним, Братский кубок будет включать себя два матча. Ответная встреча пройдёт на «ВТБ Арене» завтра, 9 июля. Отметим, что в составах команд будут их бывшие футболисты: Сейду Думбия и Кевин Кураньи соответственно.