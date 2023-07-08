Мама Аршавина: все жёны Андрея носили корону на голове. Их интересовали только деньги

Татьяна Аршавина, мать известного российского футболиста Андрея Аршавина, считает, что женщины хотели от её сына только денег, при этом их не интересовало психологическое состояние Андрея. По словам Татьяны Ивановны, жёны футболиста были с большой «короной на голове».

«Личная жизнь не способствовала продвижению его карьеры. Если бы, может, рядом с ним были другие женщины, которых интересовали бы не только деньги, а его психологическое равновесие, возможно, он добился бы больших успехов.

У его жен были большие перекосы, абсолютно точно. И все они носили корону на голове, причем такую высокую, что провода задевала», — сказала Татьяна Аршавина в видео-проекте Татьяны Навки «Команда» на YouTubе-канале kionru.