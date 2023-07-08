Гарет Бэйл рассказал о своих взаимоотношениях с Криштиану Роналду

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал о своих взаимоотношениях c экс-партнёром по испанской команде Криштиану Роналду.
«Все игроки были хороши. Я знаю, что люди говорят про мои возможные натянутые отношения с Роналду, но у меня никогда не было ни одной проблемы ни с кем. Не думаю, что когда-либо ссорился с кем-либо. Даже в трудные времена в раздевалке было хорошо. В «Реале» было хорошее время», — приводит слова Бэйла The Times.
33-летний Бэйл выступал за мадридскую команду с 2013 по 2022 год. В 258 матчах за «Реал» Бэйл забил 106 голов и отдал 58 результативных передач. Валлиец завершил карьеру в начале 2023 года.
38-летний Роналду был игроком «Реала» с 2009 по 2018 год. За это время португалец забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу в 438 матчах. Сейчас Криштиану играет за саудовский «Аль-Наср».
Фанат чуть не сбил Роналду с ног — Криштиану эффектно увернулся! Видеоролик:
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