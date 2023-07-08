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Мама Аршавина: Андрюша иногда говорит: «Что ты меня так воспитала? Как жить-то?»

Мама Аршавина: Андрюша иногда говорит: «Что ты меня так воспитала? Как жить-то?»
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Татьяна Аршавина, мама бывшего российского футболиста Андрея Аршавина, высказалась о юморе своего сына и рассказала об его характере.

«У Андрея очень своеобразный юмор — очень саркастический, иногда злой. Андрюшу лучше не трогать. Он может вроде как мимо ушей что-то пропустить, но потом так сказать и ответить, что человеку будет нехорошо. Его не надо трогать. А вообще он белый, пушистый, добрый. Он настолько честен, что иногда говорит: «Мама, что ты меня так воспитала? Как жить-то?» Вот живёт как-то», — сказала Татьяна Аршавина в видео-проекте Татьяны Навки «Команда» на YouTubе-канале kionru.

Аршавин завершил игровую карьеру в 2019 году. Сейчас он является заместителем генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

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