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Аршавин — Навке: у меня два конька – секс и юмор. Сначала девушки так не думают, но потом…

Аршавин — Навке: у меня два конька – секс и юмор. Сначала девушки так не думают, но потом…
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Бывший футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о своих плюсах и минусах в человеческом плане, давая интервью известной российской фигуристке Татьяне Навке. Аршавин заявил, что у него есть «два конька — секс и юмор», но при этом он считает себя сложным человеком.

«Я Близнец, и это многое объясняет. Показываю свои плюсы и минусы, и это всё в одном целом, которое может противоречить друг другу. То, что я сложный человек, — это да. То, что упрямый спорщик, — да. Я девушкам всегда говорю, а с тобой это ещё более актуально: «У меня два конька – секс и юмор». Сначала они думают, что это не так, но потом…», — сказал Андрей Аршавин в видео-проекте Татьяны Навки «Команда» на YouTubе-канале kionru.

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