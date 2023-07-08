Аршавин — Навке: у меня два конька – секс и юмор. Сначала девушки так не думают, но потом…
Поделиться
Бывший футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о своих плюсах и минусах в человеческом плане, давая интервью известной российской фигуристке Татьяне Навке. Аршавин заявил, что у него есть «два конька — секс и юмор», но при этом он считает себя сложным человеком.
«Я Близнец, и это многое объясняет. Показываю свои плюсы и минусы, и это всё в одном целом, которое может противоречить друг другу. То, что я сложный человек, — это да. То, что упрямый спорщик, — да. Я девушкам всегда говорю, а с тобой это ещё более актуально: «У меня два конька – секс и юмор». Сначала они думают, что это не так, но потом…», — сказал Андрей Аршавин в видео-проекте Татьяны Навки «Команда» на YouTubе-канале kionru.
Комментарии
- 8 июля 2023
-
14:25
-
14:21
-
14:13
-
14:07
-
14:01
-
13:43
-
13:40
-
13:36
-
13:34
-
13:28
-
13:22
-
13:07
-
13:02
-
13:02
-
12:32
-
12:22
-
12:13
-
12:05
-
12:01
-
11:50
-
11:38
-
11:20
-
11:03
-
11:00
-
10:56
-
10:49
-
10:49
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:11
-
09:58
-
09:41
-
09:32
-
09:31
Партнерский контент