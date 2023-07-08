Аршавин: мы ходили по черте, сейчас это могло бы закончиться грустно — как с Кокорой

Бывший нападающий петербуржского «Зенита» Андрей Аршавин вспомнил времена своей карьеры в начале 2000-х.
«У нас была тогда мафия. Если когда-нибудь будут рассказывать про начало 2000-х, это наша футбольная мафия: я, Быстрый, Керж, Гарик и так далее. «Бандитский Петербург»? Нет, там криминал, а мы были весёлые, богатые и хорошо играющие в футбол. Иногда шумели в Петербурге по ночам.
Повезло ли нам, что родились тогда? Думаю, и в нынешние времена мы бы делали всё то же самое. Просто это могло бы грустно закончиться, как с Кокорой. Думаю, мы ходили по черте. Сейчас нам было бы намного сложнее. Конечно, нам повезло. У нас была полная свобода перемещения, и нам ещё помогали в городе. Полный кайф был», — сказала Татьяна Аршавина в видео-проекте Татьяны Навки «Команда» на YouTubе-канале kionru.
- 8 июля 2023
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