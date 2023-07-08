ЦСКА — «Динамо»: Арсен Захарян довёл счёт до разгромного

Сегодня, 8 июля, московские ЦСКА и «Динамо» играют в рамках BetBoom Братского кубка. Первый матч противостояния проходит на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 60-й минуте матча, который пройдёт в формате три по 30 минут, отличился Арсен Захарян: он обыграл Акинфеева после передачи Константина Тюкавина, забив второй мяч команды в матче. Однако по правилам матча в зачёт «Динамо» также пошла победа запасных вратарей в челлендже с голкиперами ЦСКА. Благодаря этому «Динамо», забив в матче два гола, ведёт в счёте 3:0. Автором первого гола стал Ярослав Гладышев.
Братский кубок будет включать в себя два матча. Ответная встреча пройдёт на «ВТБ Арене» завтра, 9 июля. Отметим, что в составах команд будут их бывшие футболисты: Сейду Думбия и Кевин Кураньи соответственно.
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