Карасёв: в РПЛ сейчас самые комфортные, удобные и современные стадионы на планете

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв считает российские футбольные арены лучшими стадионами в мире. По его словам, в Европе половина стадионов старые, в отличие от России.

«Лучший стадион, где приходилось работать? За свою 30-летнюю судейскую карьеру я видел огромное количество стадионов. Конечно, от «Уэмбли» получил незабываемые впечатления. Там я работал как резервный арбитр, и поэтому моя мечта ещё не реализована — отсудить матч главным.

В Европе 80% стадионов старые. Есть новые арены, но их мало. Бывают некомфортные раздевалки, подтрибунные помещения, сам фасад. В Российской Премьер-Лиге прямо сейчас самые комфортные, удобные и современные стадионы на планете. После чемпионата мира лучше стадионов не видел», — приводит слова Сергея Карасёва Legalbet.