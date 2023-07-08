Карасёв: в РПЛ сейчас самые комфортные, удобные и современные стадионы на планете

Российский футбольный арбитр Сергей Карасёв считает российские футбольные арены лучшими стадионами в мире. По его словам, в Европе половина стадионов старые, в отличие от России.
«Лучший стадион, где приходилось работать? За свою 30-летнюю судейскую карьеру я видел огромное количество стадионов. Конечно, от «Уэмбли» получил незабываемые впечатления. Там я работал как резервный арбитр, и поэтому моя мечта ещё не реализована — отсудить матч главным.
В Европе 80% стадионов старые. Есть новые арены, но их мало. Бывают некомфортные раздевалки, подтрибунные помещения, сам фасад. В Российской Премьер-Лиге прямо сейчас самые комфортные, удобные и современные стадионы на планете. После чемпионата мира лучше стадионов не видел», — приводит слова Сергея Карасёва Legalbet.
- 8 июля 2023
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