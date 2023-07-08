ЦСКА — «Динамо»: счёт 0:5, но динамовцы забили лишь трижды

Сегодня, 8 июля, московские ЦСКА и «Динамо» играют в рамках BetBoom Братского кубка. Первый матч противостояния проходит на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 13:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Третий гол в матче забил нападающий «Динамо» Андрей Мазурин на 70-й минуте (игра состоит из трёх таймов по 30 минут). Счёт на табло стал 0:5 благодаря тому, что «Динамо» выиграло два челленджа: битву вратарей и серию пенальти.

На 60-й минуте матча отличился Арсен Захарян: он обыграл Акинфеева после передачи Константина Тюкавина, забив второй мяч команды в матче. Автором первого гола стал Ярослав Гладышев.

Братский кубок будет включать себя два матча. Ответная встреча пройдёт на «ВТБ Арене» завтра, 9 июля. Отметим, что в составах команд будут их бывшие футболисты: Сейду Думбия и Кевин Кураньи соответственно.