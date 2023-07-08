«Динамо» обыграло ЦСКА со счётом 5:0, но при этом забило лишь три мяча

Сегодня, 8 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся первый матч BetBoom Братского кубка, в котором встречались местные ЦСКА и «Динамо». Финальный свисток Евгения Кукуляка зафиксировал победу гостевой команды со счётом 5:0.
Счёт в матче на 26-й минуте открыл Ярослав Гладышев: форвард выбежал один на один после результативного падения Ильи Агапова, в результате которого защитник получил травму. Второй мяч «Динамо» засчитали за победу в челлендже вратарей, который прошёл в перерыве между первым и вторым таймами (всего было три тайма по 30 минут каждый).
Третий мяч «Динамо» получило за победу в серии пенальти, которая также прошла в перерыве. Четвёртый мяч в ворота ЦСКА отправил Арсен Захарян, реализовавший передачу Константина Тюкавина. Пятый гол в ворота ЦСКА был забит после ошибки Мендеса: Андрей Мазурин убежал один на один, а затем переиграл Владислава Торопа.
Отметим, что на 80-й минуте на поле появился Сейду Думбия. Второй матч противостояния московских команд пройдёт завтра, 9 июля.
- 8 июля 2023
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