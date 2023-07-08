Экс-гендиректор ФК «Москва»: хотели подписать Ди Марию, Лавесси и Бенаюна

Бывший генеральный директор «Москвы» Юрий Белоус рассказал, какие именитые футболисты могли пополнить состав московского клуба и почему их трансферы не состоялись. В частности он назвал Анхеля Ди Марию, Эсекьеля Лавесси и Йосси Бенаюна.
«В «Москве» много аргентинцев играло, но их могло быть ещё больше. Какой самый обидный несостоявшийся трансфер? Знаете, их несколько было. В последний момент срывалось. Мы и Ди Марию хотели подписать. Лавесси мог у нас оказаться вместо «Наполи». В последний момент запросили какую-то неподъёмную стоимость за трансфер.
Ко мне уже даже Пабло Баррьентос тогда подходил и говорил: если Лавесси перейдёт, мы будем чемпионами. Агентские игры мешали заполучить тех футболистов, которых мы хотели, а они готовы были приезжать. Израильского полузащитника Йосси Бенаюна долго вели. Он в испанском «Расинге» тогда играл, и уже ударили по рукам. Потом он оказался в «Вест Хэм Юнайтед» и «Ливерпуле».
Лучше так, потому что были случаи с бразильцами, когда те приезжали в Москву, подписывали контракт и пропадали», — приводит слова Белоуса Legalbet.
- 8 июля 2023
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