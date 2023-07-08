Сейду Думбия прокомментировал игру в составе ЦСКА спустя восемь лет

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия, принявший участие за армейцев в матче с «Динамо» (0:5) в BetBoom Братском кубке, поделился эмоциями от выхода на поле. Ивуариец сыграл за армейцев спустя восемь лет.

«Я вспомнил эмоции от своей первой игры за ЦСКА, они совпали с тем, что я чувствую сейчас», — сказал Думбия в видео, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.

Напомним, за ЦСКА Думбия выступал с 2010 по 2014 год, а затем возвращался в команду на правах аренды в 2015-м. Помимо армейцев, в ходе карьеры форвард играл на родине и в Японии, а также защищал цвета «Янг Бойз», «Ромы», «Ньюкасл Юнайтед», «Спортинга» и «Жироны». В составе сборной Кот-д'Ивуара Сейду в 38 матчах забил девять мячей.

Следующий матч между ЦСКА и «Динамо» пройдёт завтра, 9 июля.