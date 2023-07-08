Сейду Думбия получил серебряную медаль РПЛ. Он не играл за ЦСКА восемь лет

Ивуарийский форвард Сейду Думбия, вернувшийся в ЦСКА для участия в Братском кубке с «Динамо», получил серебряную медаль за второе место армейцев в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги. Видео опубликовано на YouTube-канале РПЛ.

Напомним, за ЦСКА Думбия выступал с 2010 по 2014 год, а затем возвращался в команду на правах аренды в 2015-м. Помимо армейцев, в ходе карьеры форвард играл на родине и в Японии, а также защищал цвета «Янг Бойз», «Ромы», «Ньюкасл Юнайтед», «Спортинга» и «Жироны». В составе сборной Кот-д'Ивуара Сейду в 38 матчах забил девять мячей.

Первый матч между «Динамо» и ЦСКА закончился разгромной победой динамовцев со счётом 5:0 (два гола засчитаны за победу в челленджах). Вторая встреча пройдёт завтра, 9 июля.