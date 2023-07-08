Матиас Норманн пожал плечами на вопрос, останется ли он в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн пожал плечами, когда у него спросили про будущее в московской команде, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Норманн жестом ответил на вопрос, останется ли он в «Динамо». Видеоролик:
Ранее появилась информация, что из-за страха за свою жизнь полузащитник хочет расторгнуть контракт как с «Динамо», так и с «Ростовом», у которого права на норвежского футболиста.
Напомним, в начале сезона-2022/2023 Матиас Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Динамо». Норвежский полузащитник сыграл за московский клуб 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
До перехода в «Ростов» в 2018-м Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». В сезоне-2021/2022 27-летний футболист играл в аренде в английском «Норвиче».
- 8 июля 2023
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