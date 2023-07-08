Член совдира «Динамо» Гафин высказался о разгромной победе над ЦСКА в Братском кубке
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Представитель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал победу команды над ЦСКА (5:0) в Братском кубке.
«В таких играх основная задача — получить нагрузку и попробовать отработать тренерские идеи, которые закладывает тренер. Важно обойтись без травм. В этом плане мы удовлетворены. Каждый матч, который судит Кукуляк, для нас является неким дополнительным зарядом эмоций, потому что, как мы помним, все предыдущие матчи непременно заканчивались скандалом. В этой игре всё хорошо, помимо того, что судья зачем-то удалил нашего футболиста на последней минуте и не дал забить или проявить себя Сейду Думбия», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Второй матч между командами пройдёт завтра, 9 июля.
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