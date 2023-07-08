Член совдира «Динамо» Гафин ответил на вопрос о трансферных планах клуба

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможной работе команды на трансферном рынке в летнее окно.

«Спортивный директор находится в постоянном контакте с главным тренером. Список на усиление был всегда. В течение года имеется список, который может меняться. Но нет такого, что не было Лички — не было списка. В нашем случае это работает по-другому. Спортивный и селекционный департамент готовит список на каждую позицию.

Может ли состав претерпеть изменения? У нас ведётся трансферная работа. Стоит задача по поиску клубов, чтобы наши молодые футболисты получали игровую практику по арендам. Наверное, это основная задача. Окно открыто до первых чисел сентября, поэтому будем смотреть», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.