Член совдира «Динамо» Гафин: мы с большой симпатией относимся к ЦСКА

Представитель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что бело-голубые с большой симпатией относятся к другому московскому клубу — ЦСКА.

«Отношение к ЦСКА как к братскому клубу? Наши болельщики много лет дружат между собой. Это проявляется как на трибуне, так и за трибунами. Между руководствами клубом есть хорошие партнёрские отношения. Поэтому мы с большой симпатией относимся к ЦСКА», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня, 8 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве состоялся первый матч Братского кубка, в котором встречались местные ЦСКА и «Динамо». Финальный свисток Евгения Кукуляка зафиксировал победу гостевой команды со счётом 5:0.