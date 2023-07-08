Андрей Аршавин рассказал, каким себя видит через 10 лет

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал, каким видит себя через 10 лет.

«Каким вижу себя через 10 лет? С более крупным животиком, к сожалению. Скорее всего, в футболе, потому что не представляю свою жизнь без него. Президентом «Зенита» я хотел быть ещё тогда. Когда Мутко у нас был президентом, меня спросили, кем я себя вижу. Ответил, что президентом «Зенита».

Главой РФС? Это, наверное, самая высокая точка, куда можно зайти, если идти по стезе спорта. Но это более государственный пост, чиновничий. Всё-таки президент «Зенита» — ты функционер, ты здесь, делаешь дело. А там отчасти у тебя политическая роль. Конечно, хочется быть в «Зените», потому что я здесь давно.

Я пришёл в семь лет, сейчас мне 42 года. То есть 35 лет в футболе. Те люди, с которыми мне сейчас приходится работать и которые стоят выше меня по должностям, находятся меньше времени в футболе. Им очень трудно со мной общаться, и они стараются этого избегать, потому что они пришли сбоку, сверху, но не снизу, а я прошёл всё. Они мне что-то скажут – я им десять в ответ. Они мне пример – я им противоположных три. Им со мной несладко», — сказал Андрей Аршавин в видеопроекте Татьяны Навки «Команда» на YouTubе-канале kionru.