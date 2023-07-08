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Дивеев: Медина не прощался с игроками ЦСКА. Ничего не знаю о его переходе в «Спартак»

Дивеев: Медина не прощался с игроками ЦСКА. Ничего не знаю о его переходе в «Спартак»
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что полузащитник команды Хесус Медина не прощался с одноклубниками. Парагваец должен перейти в «Спартак».

«Медина не прощался с игроками ЦСКА. Ничего не знаю о его переходе в «Спартак», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Парагвайский полузащитник присоединился к ЦСКА зимой прошлого года. Контракт Хесуса Медины с армейцами рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2022/2023 26‑летний парагваец провёл 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Медины в € 6 млн.

В минувшем сезоне ЦСКА финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге, а «Спартак» занял третью строчку.

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