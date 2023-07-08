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Фёдор Чалов: к матчу с «Зенитом» на Суперкубок ЦСКА будет готов на десять из десяти

Фёдор Чалов: к матчу с «Зенитом» на Суперкубок ЦСКА будет готов на десять из десяти
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о готовности своей команды к матчу Суперкубка России с «Зенитом».

«К матчу с «Зенитом» на Суперкубок ЦСКА будет готов на десять из десяти», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч за Суперкубок страны пройдёт в субботу, 15 июля. Начало игры – в 17:00 мск. Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

«Зенит» получил право на игру в Суперкубке как чемпион России сезона-2022/2023. Клуб в 11-й раз примет участие в матче за Суперкубок. Петербуржская команда является действующим обладателем приза.

ЦСКА получил право на игру в Суперкубке, обыграв в финале Кубка России в серии пенальти «Краснодар». Московский клуб в 12-й раз примет участие в матче за трофей, что является рекордом. Обе команды по числу побед в Суперкубке являются рекордсменами — по семь у каждой.

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