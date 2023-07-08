Сёмин: на Пиняева возлагают большие надежды — надо оправдывать авансы

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о перспективах футболиста красно-зелёных Сергея Пиняева.

«Как себя покажет Пиняев в новом сезоне? А чего говорить про Пиняева, если сезон даже не начался? Как начнётся чемпионат — тогда и поговорим. На него возлагают большие надежды — надо начинать оправдывать авансы», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Пиняев перешёл в стан железнодорожников из «Крыльев Советов» прошлой зимой. 18-летний нападающий в сезоне-2022/2023 провёл за «Крылья Советов» и «Локомотив» 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с московским клубом действует до конца декабря 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.