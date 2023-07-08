Футболист «Атлетико» Ренан Лоди покинет команду этим летом

Бразильский защитник «Атлетико» Мадрид Ренан Лоди покинет команду в это летнее трансферное окно. Клуб больше не рассчитывает на футболиста, сообщает Football Espana.
По информации источника, Лоди, проведший прошлый сезон в аренде в составе английского «Ноттингем Форест», давно потерял доверие главного тренера «матрасников» Диего Симеоне. Несмотря на то что он вернулся в «Атлетико» в начале предсезонной подготовки, этим летом он покинет команду.
«Ноттингем Форест», наряду с «Борнмутом», «Бенфикой» и несколькими итальянскими командами, заинтересован в подписании Лоди этим летом. Также есть интерес со стороны «Марселя», который является последней командой, вступившей в гонку за игрока. «Атлетико» Мадрид просит € 15–20 млн за продажу Лоди этим летом, и, учитывая растущий интерес к его услугам, они уверены в том, что получат такую цену.
В сезоне-2022/2023 на счету бразильского футболиста 28 матчей за «Ноттингем Форест» в английской Премьер-лиге, в которых он отметился одной результативной передачей.
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