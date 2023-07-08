Экс-форвард ЦСКА Думбия: Акинфеев — великий вратарь. Один из лучших на планете

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Кот-д’Ивуара Сейду Думбия поделился мнением об игре вратаря красно-синих Игоря Акинфеева, с которым ранее был одноклубником.

«Акинфеев может и дальше играть на этом уровне. Это великий вратарь. Когда я приехал в Москву и играл с ним, понимал, что у нас в воротах стоит человек, на которого можно надеяться. Вся команда психологически понимала, что есть человек, который спасёт в любой ситуации.

Лучший ли вратарь в карьере? Я видел разных вратарей, но таких, как Акинфеев, я не видел. Он может дать передачу через всё поле. Я считаю, что он один из лучших вратарей на планете», — передаёт слова Думбия корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Думбия выступал за ЦСКА в 2010–2014, а также в 2015 году. Акинфеев играет за основную команду красно-синих с 2003 года.