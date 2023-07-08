Сейду Думбия назвал любимые матчи за время карьеры в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия назвал свои любимые матчи за время карьеры в московском клубе.

«Любимые матчи в составе ЦСКА? С «Манчестер Сити», игра с «Лиллем» и победа над «Интером» 2:1», — передаёт слова Думбия корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В сезоне-2011/2012 ЦСКА занял второе место в группе Лиги чемпионов, обыграв на выезде миланский «Интер» (2:1), а также вырвав ничью в гостях у «Лилля» (2:2), уступая по ходу встречи 0:2. Думбия забил гол миланцам, а также оформил дубль в ворота французской команды.

В сезоне-2014/2015 ЦСКА на групповом этапе набрал четыре очка в играх с «Манчестер Сити». Дома армейцы сыграли вничью с «горожанами» (2:2), а в гостях вырвали победу — 2:1. В тех матчах Думбия забил трижды.

Ивуарийский нападающий выступал за ЦСКА на протяжении шести лет (с 2010 по 2016 год). В составе армейцев Думбия провёл 147 матчей во всех турнирах, в которых отметился 95 голами.