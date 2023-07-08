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Дуглас Сантос: Лига чемпионов была главным фактором, побудившим меня приехать в «Зенит»

Дуглас Сантос: Лига чемпионов была главным фактором, побудившим меня приехать в «Зенит»
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Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением об отсутствии сине-бело-голубых и других российских клубов в Лиге чемпионов.

«Мы всегда хотим играть в Лиге чемпионов. Это было главным фактором, побудившим меня приехать сюда. Нам нужно выбраться из этой ситуации. Верьте в бога, эта ситуация пройдёт, и всё вернётся на круги своя», – приводит слова Сантоса Metaratings.

Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года, тогда он перешёл в петербургский клуб из немецкого «Гамбурга». На данный момент на счету бразильца 16 матчей в Лиге чемпионов, он отметился тремя голевыми передачами. За три сезона Лиги чемпионов, в которых принимал участие Сантос, «Зенит» ни разу не вышел из группы.

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