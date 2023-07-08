Англия — Испания: стартовые составы команд на финальный матч молодёжного Евро

В финальном матче чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) встретятся сборные Англии и Испании. Команды будут играть на стадионе «Батуми Арена» в Батуми (Грузия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

Англия: Траффорд, Гарнер, Харвуд-Беллис, Колвилл, Ааронс, Смит-Роу, Джонс, Гиббс-Уайт, Гомес, Палмер, Гордон.

Испания: Тенас, Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда, Бланко, Баэна, Сансет, Родри, Гомес, Руис.

Англия заняла первое место в своей группе, набрав девять очков. В четвертьфинале англичане обыграли Португалию со счётом 1:0, а в полуфинале команда была сильнее Израиля (3:0).

Испания также заняла первое место на групповом этапе. Команда опередила Украину по дополнительным показателям, забив на один гол больше. В четвертьфинале сборная Испании в дополнительное время обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1, а в полуфинале «Фурия Роха» не оставила шансов Украине (5:1).