«Челси» подписал игрока «Эвертона» Сэмюэлса-Смита
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17-летний защитник «Эвертона» Ише Сэмюэлс-Смит стал игроком «Челси». Стоимость трансфера игрока составила около € 4 млн.
«Для меня это был шок, потому что всё произошло быстро, но я очень рад быть здесь. Это будет хороший опыт — переход в такой большой клуб. Это будет новый вызов, потому что здесь есть множество топ-игроков, поэтому мне придётся быстро адаптироваться и подняться на их уровень», — приводит слова Ише официальный сайт лондонского клуба.
Сэмюэлс-Смит, представлявший сборную Англии на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет этим летом, в прошлом сезоне зарекомендовал себя как постоянный игрок «Эвертона» до 21 года, играя как на позиции центрального защитника, так и левого защитника.
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