Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «РБ Лейпциг» Анхелиньо близок к переходу в «Галатасарай»

Футболист «РБ Лейпциг» Анхелиньо близок к переходу в «Галатасарай»
Комментарии

Испанский крайний защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо уже в ближайшее время может перейти в турецкий «Галатасарай», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, турецкий клуб достиг полного соглашения по личным условиям с 28-летним футболистом. Анхелиньо хочет перейти только в «Галатасарай», он не рассматривает предложения от других клубов. Для полного завершения сделки необходима договорённость между «РБ Лейпциг» и турецкой командой по стоимости трансфера.

Прошлый сезон защитник Анхелиньо провёл в аренде в «Хоффенхайме». В немецкой Бундеслиге игрок провёл 33 матча, в которых отдал девять голевых передач. Ранее Анхелиньо выступал за такие клубы, как «Манчестер Сити», ПСВ, «Мальорка» и «Нью-Йорк Сити».

Материалы по теме
Вендел близок к переходу в «Галатасарай», осталось договориться с «Зенитом» — Fotospor
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023