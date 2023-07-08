Футболист «РБ Лейпциг» Анхелиньо близок к переходу в «Галатасарай»

Испанский крайний защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо уже в ближайшее время может перейти в турецкий «Галатасарай», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, турецкий клуб достиг полного соглашения по личным условиям с 28-летним футболистом. Анхелиньо хочет перейти только в «Галатасарай», он не рассматривает предложения от других клубов. Для полного завершения сделки необходима договорённость между «РБ Лейпциг» и турецкой командой по стоимости трансфера.

Прошлый сезон защитник Анхелиньо провёл в аренде в «Хоффенхайме». В немецкой Бундеслиге игрок провёл 33 матча, в которых отдал девять голевых передач. Ранее Анхелиньо выступал за такие клубы, как «Манчестер Сити», ПСВ, «Мальорка» и «Нью-Йорк Сити».