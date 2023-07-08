Бруну Фернандеш написал, что де Хеа заслужил прощальный матч за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об уходе из команды голкипера Давида де Хеа.
«Ты заслужил того, чтобы попрощаться на стадионе с болельщиками, которые аплодировали бы тебе, вспоминая все прекрасные моменты», — написал Фернандеш в своих соцсетях.
Де Хеа провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 12 лет. С «красными дьяволами» он выигрывал в таких соревнованиях, как чемпионат и Кубок Англии, Кубок лиги (дважды), Суперкубок Англии (трижды), а также Лига Европы.
В сезоне-2022/2023 на счету де Хеа 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт игрока с манкунианцами истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.
- 8 июля 2023
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