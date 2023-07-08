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Бруну Фернандеш написал, что де Хеа заслужил прощальный матч за «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш написал, что де Хеа заслужил прощальный матч за «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался об уходе из команды голкипера Давида де Хеа.

«Ты заслужил того, чтобы попрощаться на стадионе с болельщиками, которые аплодировали бы тебе, вспоминая все прекрасные моменты», — написал Фернандеш в своих соцсетях.

Де Хеа провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 12 лет. С «красными дьяволами» он выигрывал в таких соревнованиях, как чемпионат и Кубок Англии, Кубок лиги (дважды), Суперкубок Англии (трижды), а также Лига Европы.

В сезоне-2022/2023 на счету де Хеа 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Контракт игрока с манкунианцами истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

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