Мбаппе — о проигрыше на ЧМ-2022: мы вернёмся, Франция выиграет ещё один ЧМ

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих эмоциях после поражения сборной Аргентины в финале ЧМ-2022.
«Очень сложно что-то сказать, когда ты был так близок, когда ты проигрываешь только по пенальти в финале. Но это случилось. Если мы проиграли, то это потому, что так и должно было быть.
Но мы вернёмся. Думаю, мы выиграем ещё один чемпионат мира. У этого состава есть это необходимое желание, эта мечта.
Надеюсь, через несколько лет я смогу сказать, что это поражение было к лучшему, даже несмотря на то, что проигрыш в финале чемпионата мира всегда будет болезненным воспоминанием. Но я научился с этим жить и двигаюсь дальше, это уже не настолько больно для меня», — приводит слова Мбаппе France Football.
Напомним, сборная Франции дошла до финала чемпионата мира — 2022 в Катаре, в котором сыграла с национальной командой Аргентины. Встреча завершилась победой аргентинской сборной (3:3, 4:2 — по пенальти).
- 8 июля 2023
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