Англия — Испания: англичане открыли счёт в конце первого тайма в финале молодёжного Евро

В эти минуты в финальном матче чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) встречаются сборные Англии и Испании. Команды играют на стадионе «Батуми Арена» в Батуми (Грузия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «трёх львов» Коул Палмер сумел забить в ворота испанцев на 45+4-й минуте — 1:0 в пользу сборной Англии.

Англия заняла первое место в своей группе, набрав девять очков. В четвертьфинале англичане обыграли Португалию со счётом 1:0, а в полуфинале команда была сильнее Израиля (3:0).

Испания также заняла первое место на групповом этапе. Команда опередила Украину по дополнительным показателям, забив на один гол больше. В четвертьфинале сборная Испании в дополнительное время обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1, а в полуфинале «Фурия Роха» не оставила шансов Украине (5:1).