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«Манчестер Юнайтед» согласовал личные условия с Хёйлунном

«Манчестер Юнайтед» согласовал личные условия с Хёйлунном
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«Манчестер Юнайтед» договорился по условиям контракта с нападающим «Аталанты» и сборной Дании Расмусом Хёйлунном, сообщает Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, манчестерский клуб достиг полной договорённости по переходу с игроком. Манкунианцам осталось договориться с «Аталантой» по стоимости трансфера для полноценного перехода футболиста.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» предложил за молодого форварда € 60 млн. В клубе уверены, что бергамаски пойдут на подобную сделку. «Красные дьяволы» видят в датском нападающем приоритетную трансферную цель.

В сезоне-2022/2023 на счету Хёйлунна 34 матча за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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