«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием Лукаку

«Ювентус» в текущее трансферное окно может приобрести нападающего «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, сообщает The Athletic.
По информации источника, лондонский клуб желает выручить с продажи 30-летнего форварда не менее € 45 млн. «Интер», ранее интересовавшийся футболистом, на данный момент не готов расстаться с такой суммой.
В то же время «Ювентус» внимательно следит за ситуацией вокруг Лукаку. В ближайшее время «бьянконери» попытаются переманить бельгийца в свой клуб.
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
Ранее сообщалось о договорённости между «Ювентусом» и «Лацио» по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича.
- 8 июля 2023
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