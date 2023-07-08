«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием Лукаку

«Ювентус» в текущее трансферное окно может приобрести нападающего «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонский клуб желает выручить с продажи 30-летнего форварда не менее € 45 млн. «Интер», ранее интересовавшийся футболистом, на данный момент не готов расстаться с такой суммой.

В то же время «Ювентус» внимательно следит за ситуацией вокруг Лукаку. В ближайшее время «бьянконери» попытаются переманить бельгийца в свой клуб.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о договорённости между «Ювентусом» и «Лацио» по трансферу полузащитника Сергея Милинковича-Савича.