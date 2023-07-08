Шесть игроков «ПСЖ» недовольны интервью Мбаппе о клубе и рассказали об этом президенту

Сразу несколько игроков «ПСЖ», а именно шесть футболистов, среди которых два новичка команды, выразили недовольство по поводу недавнего интервью нападающего команды Килиана Мбаппе с критикой клуба и руководства и сообщили об этом президенту команды Нассеру Аль-Хелаифи, сообщает RMC Sport.

Напомним, ранее нападающий сборной Франции дал интервью France Football, в котором Мбаппе резко высказался о слабых выступлениях парижского клуба в Лиге чемпионов, также указав, что игра в «ПСЖ» не очень помогает выделять личную игру Килиана.

По информации источника, многие игроки команды остались крайне недовольны высказываниями французского форварда, посчитав их оскорблением клуба. Они сообщили о словах Мбаппе президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи, который, в свою очередь, был также шокирован словами француза, посчитав их неуважительными по отношению к партнёрам, тренеру и болельщикам.

Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ». СМИ также связывают футболиста с «Ливерпулем».