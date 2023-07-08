Сёмин — о матче с Катаром: сборную России ждёт серьёзный спарринг

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил решение провести товарищеский матч между сборными России и Катара.

«Достойный ли соперник сборная Катара? Я бы сказал, что нас ждёт серьёзный спарринг. Сложно сказать, какая из команд сильнее. Катар играл на чемпионате мира, в стране быстро развивается футбол. На поле встретятся две достойные команды.

Сильнее ли катарцы иранцев, иракцев и киргизов? Эта сборная тщательно подготовилась к чемпионату мира, но у команды не получилось ярко выступить на турнире. В любом случае нас точно ждёт серьёзная встреча», — приводит слова Сёмина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч между сборными Катара и России пройдёт во вторник, 12 сентября. Последний раз россияне играли со сборной Ирака 26 марта (2:0).