«ПСЖ», «Наполи» и «Галатасарай ведут активные переговоры по Уилфриду Заха

Бывший нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, пребывающий в статусе свободного агента, ведёт активные переговоры с «ПСЖ», «Наполи» и «Галатасараем». Напомним, ранее Заха согласовал условия контракта с «Лацио», «Фенербахче» и «Аль-Насром». Ожидается, что игрок примет окончательное решение по своему будущему после того, как вернётся из медового месяца, сообщает The Guardian.

По информации источника, «ПСЖ», «Наполи» и «Галатасарай — последние клубы, которые провели переговоры с его представителями. 30-летний футболист, скорее всего, отклонит предложение от «Аль-Насра», несмотря на невероятную зарплату в € 35 млн за сезон. Переезд в Италию или Турцию при этом остаётся возможным, несмотря на то что оба существующих предложения значительно ниже, чем зарплата, предлагаемая «Кристал Пэлас» в размере € 234 000 в неделю.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 27 млн. В завершившемся сезоне-2022/2023 форвард провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.