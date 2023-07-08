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«Байер» заинтересован в аренде футболиста «Ливерпуля Люка Чемберса

«Байер» заинтересован в аренде футболиста «Ливерпуля Люка Чемберса
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Леверкузенский «Байер» проявляет серьёзный интерес к 19-летнему крайнему защитнику «Ливерпуля» Люку Чемберсу. «Аптекари» хотят взять молодого игрока в аренду, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «Твиттере».

По информации источника, между клубами активно идут переговоры о переходе, однако устное соглашение между сторонами ещё не достигнуто. Обсуждают именно аренду игрока, но также возможно включение опции полноценного выкупа молодого английского защитника.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Англии до 19 лет в € 300 тыс. В завершившемся сезоне-2022/2023 Люк Чемберс провёл 32 матча за Ливерпуль до 21 года, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

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