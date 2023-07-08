Игорь Осинькин: я бы не стал негативно оценивать прошлый сезон «Крыльев Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил выступление команды в сезоне-2022/2023 и поделился ожиданиями перед следующим сезоном.
«Что касается задач в новом сезоне, мы имеем возможность не бороться за стыковые матчи. Надеюсь, у нас будет такая игра, которая позволит набирать очки.
По качеству игры в прошлом сезоне мы были немножко лучше, чем по итоговому количеству набранных очков. К тому же у нас был достаточно удачный кубковый сезон: напрямую вышли из группы, где были «Зенит» и «Спартак». Поэтому я бы не стал негативно оценивать прошлый сезон «Крыльев Советов», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В матче 1-го тура РПЛ сезона-2023/2024 «Крылья Советов» встретятся с «Ахматом» (Грозный).
- 8 июля 2023
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