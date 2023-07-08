Лидер женской сборной США Меган Рапино объявила о скором завершении карьеры

Одна из величайших футболисток мира Меган Рапино объявила о завершении карьеры по окончании сезона. На данный момент она выступает за американский «ОЛ Рейн».

В субботу, 8 июля, 38-летняя Рапино на пресс-конференции сделала заявление об окончании своей карьеры в конце сезона. Футболистка сыграет за сборную США на предстоящем женском чемпионате мира, который стартует 20 июля. Суммарно Рапино в футболке национальной команды провела 199 матчей и забила 63 мяча.

Американская футболистка выступает за «ОЛ Рейн» на протяжении десяти лет (с 2013 года). До этого она играла за «Лион», «Сиэтл Саундерс», «Сидней», «МэджикДжек», «Филадельфию Индепенденс» и «Чикаго Ред Старз».

В составе сборной США Рапино дважды выигрывала чемпионат мира, а также становилась олимпийской чемпионкой. В 2019 году американка была признана лучшей футболисткой планеты.