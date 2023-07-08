«Ювентус», «Милан» и «Рома» заинтересованы в Арнаутовиче

34-летний нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович стал объектом серьёзного интереса «Ювентуса», «Милана» и «Ромы», сообщает Football Italia.

По информации источника, австрийский форвард рассматривается вышеперечисленными клубами как возможная более дешёвая альтернатива приоритетным вариантам для усиления атаки. Тем не менее агент игрока не считает нужным покидать «Болонью». По его словам, Марко счастлив в клубе и не собирается уходить. Сейчас он сосредоточен только на том, чтобы начать предсезонную подготовку, чтобы наилучшим образом преуспеть в футболке «Болоньи».

В прошедшем сезоне Серии А австриец провёл 21 матч в составе «Болоньи», отметившись десятью голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в € 5 млн.