Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус», «Милан» и «Рома» заинтересованы в Арнаутовиче

«Ювентус», «Милан» и «Рома» заинтересованы в Арнаутовиче
Комментарии

34-летний нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович стал объектом серьёзного интереса «Ювентуса», «Милана» и «Ромы», сообщает Football Italia.

По информации источника, австрийский форвард рассматривается вышеперечисленными клубами как возможная более дешёвая альтернатива приоритетным вариантам для усиления атаки. Тем не менее агент игрока не считает нужным покидать «Болонью». По его словам, Марко счастлив в клубе и не собирается уходить. Сейчас он сосредоточен только на том, чтобы начать предсезонную подготовку, чтобы наилучшим образом преуспеть в футболке «Болоньи».

В прошедшем сезоне Серии А австриец провёл 21 матч в составе «Болоньи», отметившись десятью голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в € 5 млн.

Материалы по теме
«Ювентус» рассматривает вариант с подписанием Лукаку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023