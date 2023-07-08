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Сборная Англии не пропустила ни одного мяча на молодёжном Евро

Сборная Англии не пропустила ни одного мяча на молодёжном Евро
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Молодёжной сборной Англии покорилось уникальное достижение: команда не пропустила ни одного мяча на чемпионате Европы U21.

В субботу, 8 июля, англичане в сложном финальном матче одолели с минимальным счётом Испанию (1:0). Единственным забитым голом отметился полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс. Таким образом, за шесть матчей на турнире команда не пропустила ни разу.

Англичане одержали три победы с одинаковым счётом на групповом этапе: 2:0 над Чехией, Израилем и Германией. В матчах плей-офф «львы» были сильнее португальцев (1:0) и израильтян (3:0). Общая разница забитых и пропущенных мячей — 11:0.

Отметим, что в финальном матче у Испании была отличная возможность сравнять счёт: в ворота Англии судья назначил пенальти на последних секундах добавленного времени, однако форвард Абель Руис не сумел отправить мяч в сетку с 11-метровой отметки.

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