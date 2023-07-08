Футболистки сборной Замбии обвинили тренера в сексуальных домогательствах

Главный тренер женской сборной Замбии Брюс Мвапе в данный момент находится под следствием в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах по отношению к футболисткам команды.
«Если он [Мвапе] хочет переспать с кем-то, вы должны сказать «да». Это обычное явление, что тренер спит с игроками в нашей команде», — приводит анонимно слова одной из потерпевших The Guardian.
По информации источника, игроки сборной получали угрозы, но не от самого Мвапе. Им угрожали карательными мерами, если они посмеют что-либо сказать о случившемся. Федерация закрывала на это глаза, потому что у команды были хорошие результаты. Они хотели сохранить хороший имидж сборной в глазах общественности и властей, не раскрывая того, что происходило за кулисами.
Сам Мвапе переадресовал все вопросы по данной теме в пресс-службу футбольной ассоциации Замбии. Та, в свою очередь, сообщила, что не получала официальных жалоб, но тем не менее передала расследование по данному делу полиции и ФИФА.
Ранее женская сборная Замбии по футболу сенсационно переиграла команду Германии в товарищеской встрече со счётом 3:2.
- 8 июля 2023
-
22:21
-
22:13
-
22:08
-
21:58
-
21:56
-
21:56
-
21:41
-
21:36
-
21:36
-
21:33
-
21:13
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:51
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
20:09
-
20:08
-
20:04
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:51
-
19:49
-
19:35
-
19:27
-
19:26
-
19:13
-
19:08
-
18:52