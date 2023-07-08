Скандально известная Барбра Банда оценила подготовку женской сборной Замбии к ЧМ-2023

Нападающая сборной Замбии Барбра Банда, отстранённая от участия в Кубке африканских наций — 2022 из-за проваленного теста на определение пола (был выявлен чрезмерно высокий уровень тестостерона), опубликовала пост после победы своей национальной команды в товарищеском матче со сборной Германии со счётом 3:2.
«Отличный способ завершить наши европейские сборы победой. Отличная игра команды, все выложились ради победы. Одна команда, одна мечта. Далее — чемпионат мира», — написала Банда в своей социальной сети.
В игре с немками нападающая отметилась дублем.
Ранее стало известно, что Банда попала в заявку сборной Замбии на чемпионат мира — 2023, который пройдёт этим летом в Австралии и Новой Зеландии. Замбия сыграет в одной группе с Испанией, Коста-Рикой и Японией. Действующим чемпионом мира является сборная США.
- 8 июля 2023
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