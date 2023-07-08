Бывший наставник «Локомотива» Билич возглавил саудовский «Аль-Фатех»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной Хорватии Славен Билич стал наставником «Аль-Фатеха». Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба. Срок контракта с 54-летним специалистом не уточняется.
Билич тренировал «Локомотив» с 2012 по 2013 год. Также за свою карьеру он сотрудничал со сборной Хорватии, «Хайдуком», «Бешикташем», «Вест Хэмом», «Вест Бромвичем», «Бэйцзинь Гоанем» и «Уотфордом». Билич успел поработать и в Саудовской Аравии: в октябре 2018 года он был назначен главным тренером «Аль-Иттихада», однако за неполный сезон значительных успехов не добился и был отправлен в отставку в феврале 2019 года.
В прошлом сезоне «Аль-Фатех» занял шестое место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 43 очка.
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