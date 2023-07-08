Думбия сыграл за ЦСКА и тепло приветствовал Кураньи. Фото яркой победы «Динамо» над ЦСКА

8 июля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в первом матче Братского кубка «Динамо» с разгромом одержало победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
Отметим, что на 80-й минуте на поле появился Сейду Думбия. Ивуариец сыграл за армейцев через восемь лет после своего последнего матча в составе команды.
Напомним, за ЦСКА Думбия выступал с 2010 по 2014 год, а затем возвращался в команду на правах аренды в 2015-м.
«Я вспомнил эмоции от своей первой игры за ЦСКА. Они совпали с тем, что я чувствую сейчас», — сказал Думбия в видео, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.
Следующий матч между ЦСКА и «Динамо» пройдёт завтра, 9 июля, на домашнем стадионе «Динамо».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
- 8 июля 2023
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